Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина

«Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры. По словам президента Трампа, они состоятся через пару недель в столице Венгрии, Будапеште», — сказала журналистка.
По ее словам, она спрашивала Левитт об условиях, которые Путин поставил для встречи с Зеленским, и уточнила, говорил ли он что-то еще о своих требованиях. Возможно, во время разговора с Трампом 16 октября по телефону.
«Президент Трамп и президент Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме», — так ответила пресс-секретарь.
Трамп провел телефонный разговор с Путиным в канун встречи с Зеленским в Вашингтоне — она состоится вечером 17 октября по московскому времени. По словам республиканца, беседа с российским президентом принесла большой прогресс, о ее содержании он пообещал рассказать Зеленскому.
Как анонсировал Трамп, на следующей неделе состоится встреча «высокопоставленных советников» из двух стран, после чего пройдет его встреча с Путиным. Помощник последнего Юрий Ушаков отмечал, что подготовка саммита начнется с телефонного звонка глав МИДа Сергей Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Материал дополняется.