CNN: Трамп перед встречей с Зеленским не намерен передавать Киеву Tomahawk

По данным телеканала, американский лидер пока не планирует давать Киеву согласие на отправку вооружений, но позиция «может измениться» после личной беседы с украинской делегацией.
Источники CNN ранее отмечали, что Трамп «не исключает» возможность поставки ракет, если сочтет это решение необходимым.
Переговоры Путина и Трампа
В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.