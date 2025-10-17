Ричмонд
СМИ рассказали о попытках расколоть руководство Венесуэлы для смещения Мадуро

Официальные лица Венесуэлы якобы предложили США план отстранения от власти президента Николаса Мадуро, но США отвергли его, рассказал Associated Press «осведомленный источник».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

AP со ссылкой на бывшего чиновника администрации Дональда Трампа пишет, что члены правительства Венесуэлы, пытаясь ослабить давление Вашингтона на Каракас, разработали план, по которому Мадуро через три года должен был уйти в отставку, передав полномочия своему вице-президенту Делси Родригес. Родригес осталась бы президентом Венесуэлы до января 2031 года, когда истекает президентский срок Мадуро, и не стала бы переизбираться на второй срок. Как утверждает интернет-портал Tesaa World со ссылкой на американскую газету Miami Herald, в переговоры с американскими официальными лицами вступили Делси Родригес и ее брат Хорхе, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Однако США, по сведениям AP, отвергли этот план, поскольку по-прежнему подвергают сомнению легитимность правления Мадуро и обвиняют его правительство в участии в «наркотеррористической» деятельности.

Информация о плане отстранения Мадуро от власти появилась на фоне растущего беспокойства в Каракасе по поводу того, что Трамп может отдать приказ о военных действиях с целью его свержения, обращает внимание AP.

Мадуро в четверг высмеял сообщения об этом плане, назвав это попыткой «разделить наш народ». Он также высмеял заявление Трампа о том, что глава Белого дома разрешил ЦРУ действовать в Венесуэле: «Кто-нибудь может поверить, что ЦРУ не действовало в Венесуэле последние 60 лет?»

Родригес, со своей стороны, в четверг назвала сообщения о смещении Мадуро «фейковыми» и отметила, что «все больше американских СМИ пополняют помойку психологической войны против венесуэльского народа». Она подчеркнула, что руководство Венесуэлы едино и прикрепила к посту свою фотографию с президентом Мадуро и четкий комментарий: «Вместе, объединившись с президентом Мадуро».

По мнению Брайана Фонсека, специалиста по Венесуэле в Международном университете Флориды, в последние дни Вашингтон активизировался на фронте психологических операций, чтобы повысить беспокойство в Каракасе и вызвать чувство у Мадуро и его союзников, что «их дни уже сочтены», пишет AP.

Речь идет о том, чтобы оказать давление на режим Мадуро и попытаться внести раскол в политическую и военную элиту страны, а затем посмотреть, сможете ли вы добиться того, чтобы этот раскол привел к отстранению Мадуро от власти.

Брайан Фонсека
научный сотрудник Международного университета Флориды

Ванда Фелбаб-Браун, старший научный сотрудник Института Брукингса и эксперт по наркотрафику и вопросам безопасности, сказала, что с каждым днем становится все яснее, что целью действий Вашингтона в Карибском бассейне является свержение Мадуро.

