AP со ссылкой на бывшего чиновника администрации Дональда Трампа пишет, что члены правительства Венесуэлы, пытаясь ослабить давление Вашингтона на Каракас, разработали план, по которому Мадуро через три года должен был уйти в отставку, передав полномочия своему вице-президенту Делси Родригес. Родригес осталась бы президентом Венесуэлы до января 2031 года, когда истекает президентский срок Мадуро, и не стала бы переизбираться на второй срок. Как утверждает интернет-портал Tesaa World со ссылкой на американскую газету Miami Herald, в переговоры с американскими официальными лицами вступили Делси Родригес и ее брат Хорхе, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Однако США, по сведениям AP, отвергли этот план, поскольку по-прежнему подвергают сомнению легитимность правления Мадуро и обвиняют его правительство в участии в «наркотеррористической» деятельности.
Родригес, со своей стороны, в четверг назвала сообщения о смещении Мадуро «фейковыми» и отметила, что «все больше американских СМИ пополняют помойку психологической войны против венесуэльского народа». Она подчеркнула, что руководство Венесуэлы едино и прикрепила к посту свою фотографию с президентом Мадуро и четкий комментарий: «Вместе, объединившись с президентом Мадуро».
По мнению Брайана Фонсека, специалиста по Венесуэле в Международном университете Флориды, в последние дни Вашингтон активизировался на фронте психологических операций, чтобы повысить беспокойство в Каракасе и вызвать чувство у Мадуро и его союзников, что «их дни уже сочтены», пишет AP.
Речь идет о том, чтобы оказать давление на режим Мадуро и попытаться внести раскол в политическую и военную элиту страны, а затем посмотреть, сможете ли вы добиться того, чтобы этот раскол привел к отстранению Мадуро от власти.
Ванда Фелбаб-Браун, старший научный сотрудник Института Брукингса и эксперт по наркотрафику и вопросам безопасности, сказала, что с каждым днем становится все яснее, что целью действий Вашингтона в Карибском бассейне является свержение Мадуро.