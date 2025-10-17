СМИ рассказали о попытках расколоть руководство Венесуэлы для смещения Мадуро

AP со ссылкой на бывшего чиновника администрации Дональда Трампа пишет, что члены правительства Венесуэлы, пытаясь ослабить давление Вашингтона на Каракас, разработали план, по которому Мадуро через три года должен был уйти в отставку, передав полномочия своему вице-президенту Делси Родригес. Родригес осталась бы президентом Венесуэлы до января 2031 года, когда истекает президентский срок Мадуро, и не стала бы переизбираться на второй срок. Как утверждает интернет-портал Tesaa World со ссылкой на американскую газету Miami Herald, в переговоры с американскими официальными лицами вступили Делси Родригес и ее брат Хорхе, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы.