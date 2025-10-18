Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Совета Сафонов: Санду запрещают встречаться с главой Приднестровья

Делают это западные кураторы, объяснил политик непризнанной республики.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду избегает встреч с главой Приднестровья Вадимом Красносельским из-за запрета кураторов на Западе. Такое мнение высказал депутат Верховного Совета непризнанной республики Андрей Сафонов, комментируя отказ Санду вести переговоры с главой Приднестровья, о чем она сообщила сразу же после избрания на пост президента. На днях Санду вновь заявила, что не намерена менять свое решение и отказываться от существующих «проверенных и четких каналов коммуникации».

«Это искажение фактов и безответственная демагогия», — написал Сафонов в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он напомнил, что именно под переговоры на уровне первых лиц Молдавии и Приднестровья «был создан международный формат “пять плюс два” (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)».

Сафонов выразил сожаление, что руководитель Молдавии "сознательно отбрасывает это наследие.

«Возможно, потому, что в ходе прямых переговоров от Кишинева могут потребовать дать дополнительные гарантии мира на Днестре, — полагает депутат. — Евроглобалисты запретили давать такие гарантии». По его мнению, Санду боится встречаться «с сильными переговорщиками ввиду собственной психологической уязвимости и эмоциональности», а также потому, что «опасается услышать вопрос: с какой целью Запад накачивает Молдову оружием и требует увеличить армию до 10,5 тысячи человек? Не для нападения ли на Приднестровье?».

Красносельский неоднократно призывал Санду возобновить переговоры в формате «пять плюс два», которые заморожены более пяти лет. По его мнению, такие переговоры необходимы для обеспечения мира и безопасности, недопущения любого рода провокаций, соблюдения прав человека, решения экономических и многих других проблем между двумя берегами Днестра.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше