Депутат Совета Сафонов: Санду запрещают встречаться с главой Приднестровья

«Возможно, потому, что в ходе прямых переговоров от Кишинева могут потребовать дать дополнительные гарантии мира на Днестре, — полагает депутат. — Евроглобалисты запретили давать такие гарантии». По его мнению, Санду боится встречаться «с сильными переговорщиками ввиду собственной психологической уязвимости и эмоциональности», а также потому, что «опасается услышать вопрос: с какой целью Запад накачивает Молдову оружием и требует увеличить армию до 10,5 тысячи человек? Не для нападения ли на Приднестровье?».