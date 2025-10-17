Ричмонд
Премьер Словакии рассказал, когда русские «могут встать на колени»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в парламенте, обрушился с критикой на бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона, фрагмент выступления опубликован на странице политика в Instagram*.

Источник: AP 2024

«Он [Борис Джонсон. — прим. ред.] пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки…» — резко высказался он.

Фицо напомнил, что Джонсон был замечен в «грязном скандале», связанном с получением «пожертвования» от оружейного олигарха, производящего беспилотники для Украины.

Премьер также добавил, что стратегия британского политика в отношении России завершилась неудачей.

Газета The Guardian ранее опубликовала статью, в которой намекнула на существование связи между получением бывшим премьером Борисом Джонсоном миллиона фунтов стерлингов от бизнесмена Кристофера Харборна в 2022 году и его активным участием в разжигании украинского конфликта. Поводом стала утечка документов, проливающих свет на взаимоотношения одного из самых воинственных сторонников Киева и крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ, выполняющей украинские заказы.

В конце ноября 2023 года глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и «просто воевать».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

