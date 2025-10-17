Суд Ливана освободит Ганнибала Каддафи под залог спустя 10 лет заключения

25 августа 1978 года шиитский имам Муса ас-Садр вместе с шейхом Мухаммадом Якубом и журналистом Аббасом Бадруддином прибыл в Ливию для переговоров с Муаммаром Каддафи. После встречи с ливийским лидером, состоявшейся 31 августа 1978 года, они пропали. В Ливии заявили, что имам вместе со своими спутниками отправился в Италию, и в качестве доказательств показали его личные вещи, найденные в гостинице в Риме. В Италии заявили, что они не приезжали, а их вещи в гостиницу подбросили ливийские спецслужбы.