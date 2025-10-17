В Иране проснулся вулкан, спавший более 700 тыс. лет

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Ирана зафиксировали активность вулкана Тафтан, который считался потухшим на протяжении 710 тыс. лет. Об этом информирует издание Daily Mail.
Ученые, изучающие Тафтан, обнаружили, что вершина вулкана поднялась на 9 см всего за 10 месяцев — с 2023 по 2024 год.
По словам специалистов, причиной пробуждения вулкана может быть накопление горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновение магмы на глубину под поверхностью. В 2024 году местные жители сообщили о выбросах дыма и вулканического пепла, что свидетельствует о возобновлении деятельности вулкана.
Ученые отмечают, что из вентиляционных отверстий вулкана ежедневно выделяется около 20 т диоксида серы, а также водяной пар, сероводород и фтористый водород. Однако специалисты заверили, что сейчас признаки приближения извержения отсутствуют.
По информации агентства ILNA, высота вулкана Тафтан составляет около 3940 м. Он расположен в горном районе на границе Ирана и Пакистана и образовался в результате погружения коры Аравийского океана под Евразийский континент. -0-