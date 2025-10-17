В Беларуси дополнительно защитят имущественные права граждан при займах. Лукашенко подписал закон

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам предоставления займов». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Данный законодательный акт направлен на защиту имущественных прав граждан, связанных с заимствованием денежных средств, и предусматривает корректировку Гражданского кодекса, законов «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рекламе».
В частности, устанавливаются запреты на предоставление займов гражданам субъектами хозяйствования, не осуществляющими микрофинансовую деятельность (за исключением займов своим работникам); использование в качестве залога по договорам займа единственного жилого помещения; предоставление гражданам займов в иностранной валюте, включая использование валютного эквивалента (за исключением займов между близкими родственниками).
Также вводятся ограничения по размерам процентов, неустойки (штрафа, пеней), уплачиваемых по договорам займа.
Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. -0-