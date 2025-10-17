ООН: в Газу ежедневно поступает до 560 т продовольствия, но этого все еще недостаточно

«Ежедневно доставляя порядка 560 т в Газу, мы все еще находимся ниже целевого показателя, который нам необходим», — сказала она на брифинге прессы в Женеве. По словам представителя ООН, с момента вступления в силу режима прекращения огня по 15 октября в палестинский анклав прибыло порядка 230 грузовиков с порядка 2,8 т продовольствия. Поставки осуществляются через КПП «Керем-Шалом» и «Кисуфим» на юге и в центральной части анклава, добавила она.