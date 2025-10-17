ООН: в Газу ежедневно поступает до 560 т продовольствия, но этого все еще недостаточно

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН с момента установления режима прекращения огня нарастила поставки продовольствия в сектор Газа до 560 т в день, но их пока недостаточно, чтобы закрыть потребности всех нуждающихся жителей палестинского анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя программы Абир Этефа.
«Ежедневно доставляя порядка 560 т в Газу, мы все еще находимся ниже целевого показателя, который нам необходим», — сказала она на брифинге прессы в Женеве. По словам представителя ООН, с момента вступления в силу режима прекращения огня по 15 октября в палестинский анклав прибыло порядка 230 грузовиков с порядка 2,8 т продовольствия. Поставки осуществляются через КПП «Керем-Шалом» и «Кисуфим» на юге и в центральной части анклава, добавила она.
Этефа уточнила, что раздача продовольствия осуществляется лишь в пяти точках, в то время как целевой показатель составляет 145 точек. Если удастся его достичь, то это позволит охватить помощью порядка 1,6 млн нуждающихся жителей палестинского анклава.
6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября. -0-