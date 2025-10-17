Путин: суверенитет РФ зависит от способности доносить объективную информацию

Президент отметил, что за двадцать лет в сфере медиа произошло много событий, «это целая эпоха». По его словам, канал RT прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире. «Благодарю ваш деятельный, творческий, сплоченный коллектив за высокий профессионализм, за преданность профессии и долгу, за то, что вы смело, самоотверженно и настойчиво отстаиваете правду в глобальном информационном пространстве», — адресовал слова поздравления коллективу Путин.