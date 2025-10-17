Путин: суверенитет РФ зависит от способности доносить объективную информацию

«Суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить для людей на планете объективную, непредвзятую информацию», — сказал президент. Поэтому, по его словам, RT должен был появиться, и это и произошло 20 лет назад.
Путин напомнил, что перед компанией стояла нелегкая задача выстроить работу на качественно новом, содержательном и технологическом уровне. «Искренне рад, что у нас, что у вас это получилось. И получилось с блеском», — похвалил российский лидер.
Президент отметил, что за двадцать лет в сфере медиа произошло много событий, «это целая эпоха». По его словам, канал RT прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире. «Благодарю ваш деятельный, творческий, сплоченный коллектив за высокий профессионализм, за преданность профессии и долгу, за то, что вы смело, самоотверженно и настойчиво отстаиваете правду в глобальном информационном пространстве», — адресовал слова поздравления коллективу Путин.