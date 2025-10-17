Владимир Путин рассказал о своем опыте работы в ФСБ России

Президент РФ Владимир Путин рассказал о собственном опыте работы в Федеральной службе безопасности России. С соответствующим заявлением глава государства выступил во время визита в Большой театр, где проходит празднование 20-летия телеканала RT.
К собственному опыту российский лидер обратился в тот момент, когда говорил о появлении телеканала RT. Он подчеркнул, что в тот момент многие люди начали смотреть телевизор. При этом элиты хотели отменить, запретить или заблокировать RT.
«Но знаете, я, когда еще работал директором Федеральной службы безопасности России, уже тогда пытался даже в таком ведомстве, как ФСБ, отменить подобный стиль работы. Говорил, что надо работать тоньше, надо убеждать, надо купировать угрозы другими средствами. А не тем, что у нас, когда-то, еще во времена Советского союза называли “хватать и не пущать”», — сказал Путин.
Он также добавил, что, к сожалению, методы в стиле «хватать и не пущать» все-таки применяются в современном мире. В частности, в отношении RT.
В ходе того же выступления президент РФ трогательно обратился к главному редактору RT и «Россия сегодня» Маргарите Симоньян. Он поддержал ее после смерти супруга и выразил уверенность, что она справится с возникшими сложностями. В ответ журналистка пообещала не сдаваться.