Владимир Путин рассказал о своем опыте работы в ФСБ России

«Но знаете, я, когда еще работал директором Федеральной службы безопасности России, уже тогда пытался даже в таком ведомстве, как ФСБ, отменить подобный стиль работы. Говорил, что надо работать тоньше, надо убеждать, надо купировать угрозы другими средствами. А не тем, что у нас, когда-то, еще во времена Советского союза называли “хватать и не пущать”», — сказал Путин.