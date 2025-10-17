Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимиру Путину представили фильм о героях спецоперации

Путин пообщался с героями документальных фильмов RT о подвигах военнослужащих ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину представили документальный фильм о героях специальной военной операции на Украине. Презентация прошла на праздновании 20-летия телеканала RT, проходящем в Императорском фойе Большого театра 17 октября.

В ходе мероприятия глава государства пообщался с героями документальных фильмов RT о подвигах военнослужащих Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Путин также попросил отдельно поприветствовать журналистов, работающих в зоне СВО и снимающих фильмы о героях боевых действий.