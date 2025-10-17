Владимиру Путину представили фильм о героях спецоперации

В ходе мероприятия глава государства пообщался с героями документальных фильмов RT о подвигах военнослужащих Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Путин также попросил отдельно поприветствовать журналистов, работающих в зоне СВО и снимающих фильмы о героях боевых действий.