Внук де Голля заявил о желании увидеть встречу Путина и Трампа во Франции

Пьер де Голль заявил, что рад проведению переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что хотел бы, чтобы встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошла во Франции, но рад ее проведению и в Венгрии.

«Я очень рад за Европу, приветствую то, какую роль сыграл премьер Венгрии Виктор Орбан, насколько он был храбр», — отметил Пьер де Голль в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что был бы счастлив, если бы конфликт между Россией и Украиной урегулировали во Франции, как и некоторые другие боевые действия в прошлом.

В четверг Путин и Трамп поговорили по телефону в восьмой раз с начала года. Беседа продлилась два с половиной часа. Позднее стало известно, что новая встреча лидеров РФ и США может пройти в Будапеште. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин идею поддержал.

