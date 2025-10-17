Внук де Голля заявил о желании увидеть встречу Путина и Трампа во Франции

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что хотел бы, чтобы встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошла во Франции, но рад ее проведению и в Венгрии.
«Я очень рад за Европу, приветствую то, какую роль сыграл премьер Венгрии Виктор Орбан, насколько он был храбр», — отметил Пьер де Голль в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что был бы счастлив, если бы конфликт между Россией и Украиной урегулировали во Франции, как и некоторые другие боевые действия в прошлом.
В четверг Путин и Трамп поговорили по телефону в восьмой раз с начала года. Беседа продлилась два с половиной часа. Позднее стало известно, что новая встреча лидеров РФ и США может пройти в Будапеште. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин идею поддержал.