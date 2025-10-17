Климов: переговоры Путина и Трампа в Венгрии будут детальнее, чем на Аляске

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии будет более прикладной, чем прошедшая на Аляске, отметил в разговоре с aif.ru член российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.
«Историческое значение встречи на Аляске заключалось именно в том, что стороны стали лучше понимать друг друга и договорились все-таки делать этот диалог более активным и более продуктивным», — сказал он.
Климов уточнил, что окончательное решение о проведении встречи в Венгрии будет принято только после того, как встретятся группы экспертов и определят все детали этой встречи, ее программу, ее формат и так далее.
«Разговор в Венгрии, судя по тому, что уже известно, будет носить более прикладной характер, а не просто обмен мнениями по широкой международной повестке. Существенное отличие от встречи в Анкоридже будет в том, что два лидера двух ракетно-ядерных сверхдержав, двух государств, обладающих абсолютным суверенитетом и правом вето в Совбезе, обсудят конкретные вопросы, представляющие реальный взаимный интерес наших наций и всего мира», — объяснил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели или чуть позже. Он также проинформировал, что мероприятие будет готовиться поэтапно с решением большого количества вопросов.