Климов: переговоры Путина и Трампа в Венгрии будут детальнее, чем на Аляске

«Разговор в Венгрии, судя по тому, что уже известно, будет носить более прикладной характер, а не просто обмен мнениями по широкой международной повестке. Существенное отличие от встречи в Анкоридже будет в том, что два лидера двух ракетно-ядерных сверхдержав, двух государств, обладающих абсолютным суверенитетом и правом вето в Совбезе, обсудят конкретные вопросы, представляющие реальный взаимный интерес наших наций и всего мира», — объяснил он.