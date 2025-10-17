Секретным, стратегическим, высокоточным оружием межконтинентальной дальности России является правда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
О важности правдивой информации глава государства высказался в пятницу, 17 октября. Тогда он посетил празднование 20-летия телеканала RT в Большом театре, где выступил с речью. И в ходе нее он подчеркнул, что с правдой не сравнится никакое оружие.
«Правда — это секретное, стратегическое, высокоточное, межконтинентальной дальности оружие», — сказал Путин.
В ходе того же выступления российский лидер высказался о цензуре. Он подчеркнул, что сейчас в мире все еще применяются методы в стиле «хватать и не пущать». В том числе в отношении телеканала RT. Поскольку тот сталкивается со всевозможными нападками.