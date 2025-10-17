Путину рассказали о предсказании Зосимы про СВО: что сказал монах незадолго до смерти

Иеромонах Иннокентий во время визита в Большой театр, где проходит празднование 20-летия телеканала RT, рассказал президенту России Владимиру Путину о пророчестве монаха Зосимы, сказанном им незадолго до смерти.
По словам Иннокентия, Зосима предупреждал о грядущих тревожных событиях, связанных с «огненной колесницей», которая, по его словам, должна была начать свой путь из Киева, дойти до России, а затем повернуть обратно.
«Когда он уходил из жизни он предсказал, что бандеровцы все это замутят и из Киева покатится огненная колесница, докатится до России, а потом покатится назад. Он нам всё рассказывал, а мы не верили, но в 2022 году к нам зашла украинская армия, а потом российская. И потом началась мирная жизнь», — рассказал иеромонах.
Ранее стало известно, что Нострадамус предсказал завершение СВО в 2025 году. Астролог предсказал окончание конфликта от сильнейшей усталости. Он также предрек и тот факт, что у одной из сторон, а именно украинской армии, закончатся «деньги для солдат».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Пророчество старца Зосимы: Европа полетит от дубины русской.