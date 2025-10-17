Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

Конфликт на границе Пакистана и Афганистана вспыхнул на прошлой неделе, после обвинения талибами Исламабада в нарушении воздушного пространства страны. Пограничные столкновения между двумя странами начались поздно вечером 11 октября и продолжались до утра 12 октября. Отмечалось, что ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Утром 15 октября боевые столкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и более чем 100 раненых. По его словам, «рано утром пакистанские войска вновь начали атаки на Афганистан», афганские силы «были вынуждены принять ответные меры».-0-