Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действие режима прекращения огня между Пакистаном и Афганистаном было продлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dawn.
«Временное прекращение огня было продлено по просьбе правительства афганских талибов», — констатировал собеседник издания Dawn. По его словам, пакистанская делегация уже прибыла в Доху, где, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию конфликта. Афганская делегация, вероятно, прибудет в столицу Катара в субботу, 18 октября. Как уточнил источник, перемирие продлится до окончания переговоров.
15 октября МИД Пакистана заявил, что Пакистан и Афганистан достигли временного соглашения о прекращении огня на ближайшие 48 часов. Перемирие вступило в силу в 16.00 по минскому времени.
Конфликт на границе Пакистана и Афганистана вспыхнул на прошлой неделе, после обвинения талибами Исламабада в нарушении воздушного пространства страны. Пограничные столкновения между двумя странами начались поздно вечером 11 октября и продолжались до утра 12 октября. Отмечалось, что ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Утром 15 октября боевые столкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и более чем 100 раненых. По его словам, «рано утром пакистанские войска вновь начали атаки на Афганистан», афганские силы «были вынуждены принять ответные меры».-0-