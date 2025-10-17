Зеленский опоздал на встречу с Трампом — переговоры должны были начаться полчаса назад

Обстановка перед Белым домом. Видео © Telegram / Политика Страны.
Встреча Зеленского и Трампа должна была начаться в 20:00 по Москве. Однако, как сообщают журналисты, экс-комик пока не прибыл на место.
Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.
