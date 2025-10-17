Ричмонд
Украинская делегация подготовила Трампу презентацию по «Томагавкам»

В презентации подробно излагалось, каким образом Украина могла бы применять эти ракеты в случае их предоставления.

Источник: Аргументы и факты

Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон, подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию, посвященную возможному использованию Украиной ракет «Томагавк» и их влиянию на ход боевых действий. Об этом сообщил репортер агентства Reuters Грэм Слэттери со ссылкой на источник.

По данным журналиста, в презентации подробно излагалось, каким образом Украина могла бы применять эти ракеты в случае их предоставления и какого эффекта они достигли бы на поле боя.

Слэттери также рассказал, что новость о саммите в Будапеште, при этом, стала для делегации неожиданной.

Ранее аналитики CNN утверждали, что Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным передумал помогать Зеленскому.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
