Украинская делегация подготовила Трампу презентацию по «Томагавкам»

Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон, подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию, посвященную возможному использованию Украиной ракет «Томагавк» и их влиянию на ход боевых действий. Об этом сообщил репортер агентства Reuters Грэм Слэттери со ссылкой на источник.
По данным журналиста, в презентации подробно излагалось, каким образом Украина могла бы применять эти ракеты в случае их предоставления и какого эффекта они достигли бы на поле боя.
Слэттери также рассказал, что новость о саммите в Будапеште, при этом, стала для делегации неожиданной.
Ранее аналитики CNN утверждали, что Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным передумал помогать Зеленскому.