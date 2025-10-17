Ричмонд
Трамп заморозил продажу Tomahawk странам НАТО. Решающим фактором станет встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп вряд ли даст согласие на продажу союзникам по НАТО американских крылатых ракет Tomahawk с целью их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Источник: Life.ru

«Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву», — указано в статье.

По информации издания, окончательное решение по вопросу передачи Tomahawk может быть отложено из-за встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которую планируют провести в Венгрии.

Ранее Трамп сообщил, что Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского лидера, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно. Теперь решение о передаче ракет Киеву отложено.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше