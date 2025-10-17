Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, опоздав почти на полчаса

Президент США приветствовал Зеленского у входа в Белый дом. Ожидается, что их встреча продлится примерно два часа. На кадрах видно, что Зеленский прибыл в полностью чёрном костюме. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс критиковал экс-комика за его одежду в стиле милитари и хаки.