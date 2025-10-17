Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз выбрал странный наряд для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он надел черный костюм без галстука. Кадры с украинским политиком распространились в Сети.
Как известно, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским должна состояться вечером в пятницу, 17 октября. Однако она уже началась с унижения. Поскольку американский лидер заставил украинского политика ждать, предпочтя послушать музыку и приняв композитора Андреа Бочелли.
Однако сам Зеленский, видимо, решил усугубить ситуацию. Поэтому вместо привычного делового костюма надел полу-казуальный черный наряд. Причем без галстука. Однако Трамп неожиданно оценил.
«Думаю, многие это заметили (Что Зеленский надел пиджак — прим.ред.). Нам нравится», — сказал президент США.
Впрочем, подобными казусами все не ограничивается. Владимира Зеленского успели унизить еще и при выходе из самолета. Поскольку у трапа его не встречал ни один человек из американской администрации. Главе киевского режима пришлось показательно здороваться с собственной командой, будто он кому-то нужен.