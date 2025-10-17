Зеленский выбрал странный наряд на встречу в Белом доме: реакция Трампа удивила

Впрочем, подобными казусами все не ограничивается. Владимира Зеленского успели унизить еще и при выходе из самолета. Поскольку у трапа его не встречал ни один человек из американской администрации. Главе киевского режима пришлось показательно здороваться с собственной командой, будто он кому-то нужен.