На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, есть пострадавшие. Что известно к этому часу

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Как сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, в результате взрыва есть пострадавшие. По последним данным, в результате взрыва пострадали восемь человек. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще две пациентки находятся в состоянии средней тяжести, при этом угрозы жизни нет. Хабиров также добавил, что здание цеха завода получило серьезные повреждения.