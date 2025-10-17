Ричмонд
На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, есть пострадавшие. Что известно к этому часу

В одном из цехов ФКП «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв, сообщила администрация города. Об этом информирует РИА Новости.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Как сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, в результате взрыва есть пострадавшие. По последним данным, в результате взрыва пострадали восемь человек. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще две пациентки находятся в состоянии средней тяжести, при этом угрозы жизни нет. Хабиров также добавил, что здание цеха завода получило серьезные повреждения.

Мэр города Эмиль Шаймарданов на фоне появления недостоверной информации в соцсетях уточнил, что угрозы жителям Стерлитамака после взрыва на предприятии нет.