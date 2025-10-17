Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием на полчаса

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом с опозданием на полчаса, следует из трансляции.
Встреча состоится в закрытом формате, без участия журналистов. Трамп и Зеленский вошли в здание, избегая каких-либо заявлений для прессы.
Для встречи Зеленский вновь выбрал черный костюм и рубашку.
Ранее Трамп упоминал, что Зеленский, предположительно, намерен запросить новые вооружения для украинской армии. Американские СМИ сообщали, что президент США скорее всего откажет в запросе на ракеты Tomahawk.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше