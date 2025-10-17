Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием на полчаса

Переговоры пройдут в закрытом формате, без присутствия представителей СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом с опозданием на полчаса, следует из трансляции.

Встреча состоится в закрытом формате, без участия журналистов. Трамп и Зеленский вошли в здание, избегая каких-либо заявлений для прессы.

Для встречи Зеленский вновь выбрал черный костюм и рубашку.

Ранее Трамп упоминал, что Зеленский, предположительно, намерен запросить новые вооружения для украинской армии. Американские СМИ сообщали, что президент США скорее всего откажет в запросе на ракеты Tomahawk.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше