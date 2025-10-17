Ричмонд
Карл III рассматривает возможность лишить принца Эндрю королевского титула

Эндрю может лишиться титула герцога Йоркского из-за скандалов, связанных с Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Король Великобритании Карл III может лишить своего младшего брата принца Эндрю титула герцога Йоркского. Об этом сообщает британская газета The Times.

Источник утверждает, что 76-летний король «рассматривает все варианты», включая лишение Эндрю титула герцога Йоркского. Вторым вариантом развития событий может стать лишение принца статуса рыцаря престижного ордена Подвязки.

Отношения между Карлом III и принцем Эндрю, как отмечает издание, достигли критической точки после скандалов из-за связи принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном и предполагаемым шпионажем со стороны Китая. В королевской семье теперь царят «обеспокоенность» и «тревога».

Ранее также стало известно о разладе короля Карла и принца Уильяма.

