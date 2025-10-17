Карл III рассматривает возможность лишить принца Эндрю королевского титула

Король Великобритании Карл III может лишить своего младшего брата принца Эндрю титула герцога Йоркского. Об этом сообщает британская газета The Times.
Источник утверждает, что 76-летний король «рассматривает все варианты», включая лишение Эндрю титула герцога Йоркского. Вторым вариантом развития событий может стать лишение принца статуса рыцаря престижного ордена Подвязки.
Отношения между Карлом III и принцем Эндрю, как отмечает издание, достигли критической точки после скандалов из-за связи принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном и предполагаемым шпионажем со стороны Китая. В королевской семье теперь царят «обеспокоенность» и «тревога».
Ранее также стало известно о разладе короля Карла и принца Уильяма.