Трамп пообещал обсудить с Зеленским свой звонок с Путиным

«Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определённые принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить», — сказал Трамп.
Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.
