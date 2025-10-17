Трамп оценил пиджак Зеленского, назвав его стильным

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, опоздав почти на полчаса. Видео © X / Huberton.
«Он прекрасно выглядит в этом пиджаке. Надеюсь, люди заметят, что он действительно очень стильный», — сказал Трамп Зеленскому.
Однако в этот раз экс-комик опоздал на встречу с Трампом почти на полчаса. Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.
