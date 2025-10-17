Ричмонд
Трамп оценил пиджак Зеленского, назвав его стильным

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на костюм Владимира Зеленского. Глава киевского режима вновь приехал в Вашингтон при параде — в пиджаке и брюках, но без галстука. Ошибок злополучной февральской встречи он больше не совершает. Американский лидер это отметил и вновь похвалил экс-комика за наряд.

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, опоздав почти на полчаса. Видео © X / Huberton.

«Он прекрасно выглядит в этом пиджаке. Надеюсь, люди заметят, что он действительно очень стильный», — сказал Трамп Зеленскому.

Однако в этот раз экс-комик опоздал на встречу с Трампом почти на полчаса. Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

