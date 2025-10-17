Ричмонд
Путин: Запад годами учил РФ жить, а сейчас пытается запретить конкуренцию

Президент РФ Владимир Путин выступил на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today).

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления, посвященного 20-летию телеканала RT, заявил, что западные страны долгие годы пытались наставлять Россию и теперь стремятся ограничить конкуренцию.

По его словам, когда RT начал активно работать и набрал сотни миллионов зрителей, предлагая новую интерпретацию событий, реакция западных элит была однозначной: они пытались запретить, заблокировать и отменить деятельность канала.

Путин подчеркнул, что те же элиты долгое время учили Россию, как следует жить, как должны функционировать СМИ и что такое настоящая демократия и свобода слова.

Ранее президент РФ заявил, что пропаганда на Западе мало отличается от советских штампов.