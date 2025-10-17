Путин рассказал, как требовал в ФСБ отойти от стиля «хватать и не пущать»

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей работе в ФСБ в 90-е годы. В рамках празднования 20-летия телеканала RT он рассказал, что еще в те времена стремился изменить устоявшийся подход «хватать и не пущать», который, по его мнению, был неэффективен.
«Я когда работал еще директором Федеральной службы безопасности в России, уже тогда пытался даже в таком ведомстве, как ФСБ, отменить подобный стиль работы (запретить, отменить, заблокировать)», — заявил Путин, проводя параллель с действиями западных элит в отношении российских средств массовой информации.
Президент подчеркнул, что считал необходимым применять более тонкие методы. «Говорил, что надо работать тоньше, надо убеждать, надо купировать угрозы другими средствами, а не тем, что у нас когда-то еще во времена Советского Союза называли “хватать и не пущать”», — продолжил президент.
Глава государства выразил уверенность в том, что именно такая тактика сейчас применяется в информационной сфере против российских журналистов, работающих за границей.
Ранее Владимир Путин заявил о важности правды, назвав ее секретным и мощным оружием, способным поражать цели на больших расстояниях. Он подчеркнул, что российские СМИ должны использовать это оружие для победы «в борьбе за умы и сердца людей».