Путин рассказал, как требовал в ФСБ отойти от стиля «хватать и не пущать»

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей работе в ФСБ в 90-е годы. В рамках празднования 20-летия телеканала RT он рассказал, что еще в те времена стремился изменить устоявшийся подход «хватать и не пущать», который, по его мнению, был неэффективен.