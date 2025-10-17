Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп встретился с певцом Бочелли, пока Зеленский опаздывал в Белый дом

В то время как Владимир Зеленский задерживался, Дональд Трамп неожиданно принял в Овальном кабинете известного итальянского тенора Андреа Бочелли. Встреча прошла под аккомпанемент знаменитой песни Бочелли «Con Te Partirò» («Уйду с тобой»).

Источник: Life.ru

Трамп встретился с певцом Бочелли. Видео © X/ Margo Martin.

Дональд Трамп, как сообщается, является поклонником Андреа Бочелли. В 2016 году циркулировали слухи о том, что итальянский тенор мог бы исполнить роль на инаугурации Дональда Трампа, но в итоге этого не произошло. Пресса писала, что Бочелли отказался от участия из-за опасений столкнуться с негативной реакцией общественности.

Тем временем Зеленский всë-таки прибыл на встречу, опоздав почти на полчаса. Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше