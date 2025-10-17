Трамп встретился с певцом Бочелли, пока Зеленский опаздывал в Белый дом

Дональд Трамп, как сообщается, является поклонником Андреа Бочелли. В 2016 году циркулировали слухи о том, что итальянский тенор мог бы исполнить роль на инаугурации Дональда Трампа, но в итоге этого не произошло. Пресса писала, что Бочелли отказался от участия из-за опасений столкнуться с негативной реакцией общественности.