Трамп хочет добиться долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

«Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения (этого конфликта — ред.). Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом (России Владимиром — ред.) Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта», — сказал Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским. В ходе обсуждения возможного завершения украинского конфликта после намеченного саммита с президентом Путиным в Будапеште Дональд Трамп отметил: «Посмотрим, как будут развиваться события».