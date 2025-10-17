Трамп хочет добиться долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил, что добивается долгосрочного решения украинского конфликта.
Соединенные Штаты Америки добиваются долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, подчеркнув, что «этого удастся достичь».
«Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения (этого конфликта — ред.). Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом (России Владимиром — ред.) Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта», — сказал Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским. В ходе обсуждения возможного завершения украинского конфликта после намеченного саммита с президентом Путиным в Будапеште Дональд Трамп отметил: «Посмотрим, как будут развиваться события».
В данный момент в Белом доме проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Следите за событиями вокруг встречи в онлайн-трансляции URA.RU.