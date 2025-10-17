В Тбилиси демонстранты перекрыли проспект перед парламентом

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники антиправительственной акции протеста перекрыли часть проспекта Руставели перед парламентом в Тбилиси, несмотря на вступление в силу нового закона, ужесточающего условия проведения митингов. Об этом сообщает РИА Новости.
Число митингующих не достигает такого количества, чтобы встала необходимость для перекрытия проезжей части парламента. Многие демонстранты прикрывают лица масками, что уже является нарушением закона.
Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательном чтении принял поправки в административный и уголовный кодекс, согласно которым будут ужесточены правила проведения митингов.
Согласно поправкам, административный арест на 15 суток будет применяться в отношении тех участников акции протеста, которые будут закрывать лица маской, иметь при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывать дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводить временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц. -0-