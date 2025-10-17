Ричмонд
Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Украине не понадобятся ракеты Tomahawk. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Источник: РБК

«Нам нужны Tomahawk и другие вещи, которые мы в последние четыре года отправляли на Украину. Мы сказали это Европе, и теперь они покупают у нас оружие. Надеюсь, они не понадобятся, надеюсь, нам удастся закончить конфликт», — сказал Трамп.

Зеленский назвал конфликт технологическим и заявил, что «нужны другие средства — множества дронов». Он также предложил Трампу работать вместе и совместно производить дроны.

Материал дополняется.

