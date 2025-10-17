Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk

«Нам нужны Tomahawk и другие вещи, которые мы в последние четыре года отправляли на Украину. Мы сказали это Европе, и теперь они покупают у нас оружие. Надеюсь, они не понадобятся, надеюсь, нам удастся закончить конфликт», — сказал Трамп.
Зеленский назвал конфликт технологическим и заявил, что «нужны другие средства — множества дронов». Он также предложил Трампу работать вместе и совместно производить дроны.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.Читать дальше