Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Безопасная страна»: Трамп объяснил, почему встреча с Путиным состоится в Венгрии

Президент США Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места для предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Источник: Life.ru

Трамп охарактеризовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как эффективного руководителя, успешно справляющегося с управлением страной. Он подчеркнул, что Орбан пользуется уважением как с его стороны, так и со стороны Путина. По словам главы Белого дома, стабильность и безопасность Венгрии стали ключевыми факторами при выборе места проведения встречи.

«Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином», — сказал президент США.

Напомним, что 16 октября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился два часа. По итогу переговоров стороны приняли решение, что предстоящая очная встреча глав государств пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и Евросоюза.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше