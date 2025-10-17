Трамп оценил будущее место встречи с Путиным

Трамп доволен выбором страны для встречи с Путиным.
Венгрия является безопасной страной для встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Это безопасная страна, он (Орбан — ред.) проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал Трамп в ходе обеда с Зеленским в Белом доме. Онлайн-трансляция идет на сайте Белого дома.
Трамп с Зеленским проводит сегодня встречу в Вашингтоне. Зеленский опоздал на нее почти на 30 минут, а Трамп высказался насчет внешнего вида коллеги. Обо всем — в онлайн-трансляции URA.RU.