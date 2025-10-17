Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил будущее место встречи с Путиным

Венгрия является безопасной страной для встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп доволен выбором страны для встречи с Путиным.

Венгрия является безопасной страной для встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Это безопасная страна, он (Орбан — ред.) проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал Трамп в ходе обеда с Зеленским в Белом доме. Онлайн-трансляция идет на сайте Белого дома.

Трамп с Зеленским проводит сегодня встречу в Вашингтоне. Зеленский опоздал на нее почти на 30 минут, а Трамп высказался насчет внешнего вида коллеги. Обо всем — в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше