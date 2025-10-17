«В Венгрии сейчас поставьте, как должны все стоять»: Военный, сбивший дрон рукой, обратился к Путину с просьбой

Во время празднования 20-летия телеканала RT в Большом театре один из участников специальной военной операции (СВО) обратился к президенту России Владимиру Путину с необычной просьбой.
«В Венгрии сейчас там… поставьте, как должны все стоять», — сказал он.
Мужчина, известный тем, что в зоне СВО собственноручно сбил вражеский дрон. В беседе с российским лидером он отметил, что действовал без колебаний: «Выхода другого не было. Враг должен знать, что спину российского офицера они никогда не увидят».
Владимир Путин в ответ поблагодарил бойца за мужественность и самоотверженность.
Ранее российский военный с позывным «Путин» передал слова поздравления президенту РФ Владимиру Путину. Боец в настоящий момент находится в зоне проведения спецоперации. Военного зовут Владимир Владимирович. Боец работал машинистом локомотива, а сейчас служит водителем. Он передал теплые пожелания главе государства по случаю дня рождения президента.