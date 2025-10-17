Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он хочет, чтобы это закончилось»: Трамп заявил о желании Путина положить конец конфликту на Украине

Американский лидер Дональд Трамп уверен в том, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине. Соответствующую позицию он изложил в начале своей встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Источник: Life.ru

Трамп пояснил, что его убеждение основано на длительном телефонном разговоре с российским коллегой. Он отметил, что в ходе беседы стороны обсудили множество различных деталей сложившейся ситуации. Американский президент подчеркнул, что не стал бы делать подобных заявлений без твёрдой уверенности в намерениях Путина.

«Я думаю, что Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп.

Напомним, что 16 октября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился два часа. По итогу переговоров стороны приняли решение, что предстоящая очная встреча глав государств пройдёт в столице Венгрии. По словам Трампа, выбор на эту страну пал, поскольку премьер-министра Венгрии Виктор Орбан пользуется уважением с его стороны и со стороны Путина.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше