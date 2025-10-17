«Он хочет, чтобы это закончилось»: Трамп заявил о желании Путина положить конец конфликту на Украине

«Я думаю, что Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп.