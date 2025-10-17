Трамп назвал удары вглубь территории России эскалацией конфликта

Напомним, что Трамп и Зеленский прямо сейчас проводят встречу в Белом доме. Американский лидер пообещал, что в ходе диалога он обсудит с главой киевского режима его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся накануне. Он также подчеркнул, что выбор Будапешта в качестве площадки для переговоров с Путиным является хорошим вариантом, ведь Венгрия — «безопасная страна».