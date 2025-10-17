Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Индия якобы не будет закупать российскую нефть. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
Как известно, прямые переговоры американского лидера с украинским политиком состоялись в пятницу, 17 октября. И несмотря на то, что они начались с задержкой, Трамп уже успел выступил с заявлением. Он выразил уверенность в будущем отказе Индии от российской нефти.
Правда, собственную позицию глава Белого дома никак не подкрепил. В частности, не объяснил, почему Индия должна внезапно отказаться от выгодной для себя покупки.
Немногим ранее по данному поводу высказывался вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркивал, что Россия уверена в продолжении сотрудничества с Индией. В том числе по вопросу поставок нефти. Поскольку никаких сигналов о прекращении сотрудничества от Дели не поступало и не поступает. Подобные слухи звучат только в прессе.