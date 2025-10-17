Трамп утверждает, что Индия якобы не будет покупать российскую нефть

Немногим ранее по данному поводу высказывался вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркивал, что Россия уверена в продолжении сотрудничества с Индией. В том числе по вопросу поставок нефти. Поскольку никаких сигналов о прекращении сотрудничества от Дели не поступало и не поступает. Подобные слухи звучат только в прессе.