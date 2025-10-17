Трамп не уверен, что Украина вернется к границам 1991 года

Президент США Дональд Трамп в беседе с прессой ответил на вопрос о том, сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года.
Журналист напомнил главе Белого дома, что ранее он говорил, что Украина сможет вернуть утраченные территории, и поинтересовался, что он думает по этому поводу сейчас.
«Никогда не знаешь, что будет», — сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опоздал на встречу с Трампом на полчаса. Также известно, что делегация Украины подготовила президенту США презентацию по ракетам «Томагавк».
Трамп заявлял, что Путин хочет положить конец боевым действиям на Украине.
