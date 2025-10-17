Руководитель Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме в галстуке в цветах российского флага. Кадры распространились в Сети.
Как известно, встреча американской администрации с Владимиром Зеленским в Белом доме состоялась в пятницу, 17 октября. На ней присутствовали практически все первые лица США. В том числе президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава Минфина Скотт Бессент.
Однако особенное внимание привлек руководитель Пентагона Пит Хегсет. Все из-за необычной детали в одежде — галстук главы оборонного американского ведомства был окрашен в цвета российского флага.
Хегсет пришел на встречу с Зеленским в галстуке в цветах флага России. Фото: официальная трансляция встречи в Белом доме.
Впрочем, подобным все не ограничивается. Владимира Зеленского унизили в США уже в тот момент, когда он прибыл в страну. Поскольку у трапа самолета его не встретил ни один высокопоставленный чиновник из американской администрации. Из-за этого главе киевского режима пришлось «здороваться» с пилотом собственного судна.