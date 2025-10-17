Впрочем, подобным все не ограничивается. Владимира Зеленского унизили в США уже в тот момент, когда он прибыл в страну. Поскольку у трапа самолета его не встретил ни один высокопоставленный чиновник из американской администрации. Из-за этого главе киевского режима пришлось «здороваться» с пилотом собственного судна.