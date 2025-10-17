Ричмонд
Трамп: использование оружия США для дальнобойных ударов стало бы эскалацией

«Мы будем говорить об этом, вы правы, это эскалация», — сказал Трамп на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос разрешения на дальнобойные удары Киеву.

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов стало бы эскалацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем говорить об этом, вы правы, это эскалация», — сказал Трамп на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос разрешения на дальнобойные удары Киеву.

Трамп также заявил, что Штатам нелегко передавать оружие Киеву.

«Одна из причин, по которой мы хотим завершения этой войны, в том, что для нас нелегко отдавать (оружие со складов. — Прим. БЕЛТА)», — сказал американский лидер.

Ранее вопрос поставок американских Tomahawk Украине обсуждался во время беседы Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. «Нам тоже нужны Tomahawk для США. У нас их много, но они нам нужны», — сказал Трамп.

17 октября проходит встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом с опозданием в полчаса. -0-

