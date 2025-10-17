Трамп: применение оружия США для дальнобойных ударов стало бы эскалацией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Украине использовать американское оружие для дальнобойных ударов стало бы эскалацией. Об этом информирует РИА Новости.
Трамп заявил, что вопрос разрешения на дальнобойные удары Киеву будет обсуждаться в ходе встречи в Белом доме.
Ранее издание Financial Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников, сообщило, что Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Киеву.
