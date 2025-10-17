Трамп дал неожиданный ответ на идею туннеля между Россией и США: что он сказал

Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в беседе с журналистами перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
Как известно, переговоры Трампа с украинским политиком состоялись вечером в пятницу, 17 октября. Однако непосредственно перед началом диалога журналистов куда больше интересовали последние предложения по сотрудничеству России и США, чем персона Зеленского. Поэтому у американского лидера спросили, как он относится к строительству тоннеля между РФ и Аляской.
Тогда же Трамп подчеркнул, что считает данную инициативу интересной. Однако какие-либо другие подробности он уточнять не стал. В частности, не сказал, намерен ли работать над реализацией такой идеи.
Напомним, первым о тоннеле между Россией и Аляской заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С соответствующим предложением он выступил сразу после телефонной беседы Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. И тогда же Дмитриев подчеркнул, что соорудить подобное более чем возможно.