Трамп дал неожиданный ответ на идею туннеля между Россией и США: что он сказал

Как известно, переговоры Трампа с украинским политиком состоялись вечером в пятницу, 17 октября. Однако непосредственно перед началом диалога журналистов куда больше интересовали последние предложения по сотрудничеству России и США, чем персона Зеленского. Поэтому у американского лидера спросили, как он относится к строительству тоннеля между РФ и Аляской.