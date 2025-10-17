Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп дал неожиданный ответ на идею туннеля между Россией и США: что он сказал

Трамп назвал интересной идею туннеля между Россией и Аляской.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в беседе с журналистами перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Как известно, переговоры Трампа с украинским политиком состоялись вечером в пятницу, 17 октября. Однако непосредственно перед началом диалога журналистов куда больше интересовали последние предложения по сотрудничеству России и США, чем персона Зеленского. Поэтому у американского лидера спросили, как он относится к строительству тоннеля между РФ и Аляской.

Тогда же Трамп подчеркнул, что считает данную инициативу интересной. Однако какие-либо другие подробности он уточнять не стал. В частности, не сказал, намерен ли работать над реализацией такой идеи.

Напомним, первым о тоннеле между Россией и Аляской заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С соответствующим предложением он выступил сразу после телефонной беседы Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. И тогда же Дмитриев подчеркнул, что соорудить подобное более чем возможно.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше