Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский прибыл на встречу с Трампом в Белый дом с опозданием почти на полчаса

Из трансляции следует, что Зеленский для встречи выбрал черный костюм и рубашку.

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом с опозданием почти на полчаса, следует из трансляции. Об этом информирует РИА Новости.

Из трансляции следует, что Зеленский для встречи выбрал черный костюм и рубашку.

О том, что Зеленский намерен просить новое оружие якобы для наступательных операций, ранее сообщал американский лидер. При этом американские СМИ писали, что Трамп склоняется к отрицательному ответу на просьбу о ракетах Tomahawk.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше