Зеленский прибыл на встречу с Трампом в Белый дом с опозданием почти на полчаса

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом с опозданием почти на полчаса, следует из трансляции. Об этом информирует РИА Новости.
Из трансляции следует, что Зеленский для встречи выбрал черный костюм и рубашку.
О том, что Зеленский намерен просить новое оружие якобы для наступательных операций, ранее сообщал американский лидер. При этом американские СМИ писали, что Трамп склоняется к отрицательному ответу на просьбу о ракетах Tomahawk.
