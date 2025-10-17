Ричмонд
Трамп заявил, что верит в готовность РФ к разрешению ситуации в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что верит в готовность России к урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом информирует РИА Новости.

Трамп на вопрос журналиста о том, считает ли он, что ему удастся убедить президента РФ Владимира Путина урегулировать конфликт, ответил утвердительно.

Ранее, 16 октября, состоялась телефонная беседа Трампа и Путина. Американский лидер заявил, что беседа была настолько продуктивной, что может привести к урегулированию ситуации вокруг Украины.

