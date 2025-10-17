Путин пообщался с незрячей девушкой, взявшей у него интервью в 2018 году

Президент России Владимир Путин пообщался с незрячей девушкой Региной Парпиевой, которая взяла интервью у главы государства в 2018 году. Их беседа прошла на полях мероприятия, приуроченного к празднованию 20-летия телеканала RT в Большом театре Москвы.
Регина Парпиева сняла документальный фильм «Сильные духом. Белый свет» о российских военнослужащих, потерявших зрение в результате ранений в зоне специальной военной операции. Во время беседы с президентом она также передала Путину пожелания здоровья терпения и сил от военных ВС России.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин в 2018 году исполнил мечту 17-летней Регина Парпиевой, дав ей интервью после ежегодной пресс-конференции. После этого девочка попросила разрешения обнять президента. Также они обменялись подарками.