Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообщался с незрячей девушкой, взявшей у него интервью в 2018 году

Путин пообщался с взявшей у него интервью в 2018 девушкой, снявшей документальный фильм о потерявших зрение бойцах ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин пообщался с незрячей девушкой Региной Парпиевой, которая взяла интервью у главы государства в 2018 году. Их беседа прошла на полях мероприятия, приуроченного к празднованию 20-летия телеканала RT в Большом театре Москвы.

Регина Парпиева сняла документальный фильм «Сильные духом. Белый свет» о российских военнослужащих, потерявших зрение в результате ранений в зоне специальной военной операции. Во время беседы с президентом она также передала Путину пожелания здоровья терпения и сил от военных ВС России.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин в 2018 году исполнил мечту 17-летней Регина Парпиевой, дав ей интервью после ежегодной пресс-конференции. После этого девочка попросила разрешения обнять президента. Также они обменялись подарками.