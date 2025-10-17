Трамп заявил, что США самим нужны ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о перспективах поставок вооружений Украине, заявил, что оружие, включая ракеты Tomahawk, Соединенным Штатам нужно самим.
«Проблема в том, что нам нужны Tomahawk и много других вещей, которые мы отправляем Украине в последний четыре года», — сказал американский лидер во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским.
Он отметил, что США обязаны обеспечивать себя запасами оружия, так как никогда нельзя знать, что может произойти.
«В военное и мирное время, правда, никогда не знаешь», — подчеркнул глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что делегация Украины подготовила для Трампа презентацию по ракетам Tomahawk.
