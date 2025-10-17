Трамп допустил, что встреча с Путиным в Будапеште будет двойной

Президент США Дональд Трамп допустил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште будет двойной. С соответствующим заявлением он выступил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
Как отметил Трамп, в рамках его встречи с Владимиром Путиным в Будапеште может быть задействован Зеленский. Так, американский лидер допустил, что сначала переговорит с российским лидером, а затем с украинским политиком. Однако какой-либо другой конкретики по данному вопросу Трамп не дал.
В ходе той же встречи с Зеленским президент США сделал и другие заявления. В частности, выразил уверенность, что Индия якобы перестанет закупать российскую нефть. Почему Дели должен поступить подобным образом — не уточнил.