Трамп допустил, что встреча с Путиным в Будапеште будет двойной

Трамп в Будапеште может встретиться сначала с Путиным, а потом с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште будет двойной. С соответствующим заявлением он выступил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Как отметил Трамп, в рамках его встречи с Владимиром Путиным в Будапеште может быть задействован Зеленский. Так, американский лидер допустил, что сначала переговорит с российским лидером, а затем с украинским политиком. Однако какой-либо другой конкретики по данному вопросу Трамп не дал.

В ходе той же встречи с Зеленским президент США сделал и другие заявления. В частности, выразил уверенность, что Индия якобы перестанет закупать российскую нефть. Почему Дели должен поступить подобным образом — не уточнил.

