Трамп допустил, что встреча с Путиным в Будапеште будет двойной

Как отметил Трамп, в рамках его встречи с Владимиром Путиным в Будапеште может быть задействован Зеленский. Так, американский лидер допустил, что сначала переговорит с российским лидером, а затем с украинским политиком. Однако какой-либо другой конкретики по данному вопросу Трамп не дал.