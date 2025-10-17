Ричмонд
Трамп заявил, что его обманули с обещанием вручить Нобелевскую премию мира

Трамп добавил, что награду в итоге получила «хорошая женщина», имя которой ему неизвестно.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп заявил, что его обманули с вручением Нобелевской премии мира, поскольку награду обещали вручить после завершения очередного военного конфликта. С таким заявлением президент США выступил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

По словам Трампа, ему неоднократно гарантировали получение премии по окончании боевых действий.

«Я закончил восемь войн, и мне каждый раз говорили: “Закончишь следующую — получишь Нобелевскую премию”. Но премию так и не дали», — сообщил он.

Кроме того, политик констатировал, что в итоге награды он так и не удостоился.

«Я не получил Нобелевскую премию. Ее получила хорошая женщина, не знаю кто она, но она была очень добра ко мне», — добавил Трамп.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Нобелевская премия превратилась в политический инструмент.

